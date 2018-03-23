На Львівщині легковик переїхав бабусю

На Львівщині в автопригоді постраждала літня жінка. Її госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом обох гомілок та лівого стегна». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 березня о 9.55 на автодорозі Тернопіль – Львів у селі Ясенівці Золочівського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Шевроле Лачетті», 38-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 76-річну жительку Яворівського району.

Жінку госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом обох гомілок та лівого стегна».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі на строк з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.