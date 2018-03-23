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Мешканці Мервич побоюються, що через глиняне родовище їхнє село піде під землю

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Мешканці села Мервичі побоюються, що через розробку родовища глинсировини на території їхнього населеного пункту можуть відбутися провали ґрунту разом із будинками жителів. Відповідне звернення від мешканців оприлюднив у Facebook депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський, передає Львівський портал.

 

Як зазначають місцеві мешканці, на території їхнього села планується розробка Візенбергівського родовища глинсировини на площі 14 га ФОП Заверухою І.М.

Люди стурбовані ситуацією і виступають категорично проти цього, побоюючись, можливих провалів землі.

«Згідно висновків геологів через наявність карстових процесів внаслідок розробки родовища на території села можуть спричинитися провали ґрунту, будинків та людей. Ми, жителі с. Мервичі через загрозу нашому життю і здоров’ю стурбовані плануванням розробки кар’єру та виступаємо категорично проти розробки. Відповідно ми плануємо провести схід села, який відбудеться 25.03.2018 о 17.00 у Будинку Просвіти (с. Мервичі Жовківського району). На сході села плануємо винести питання розробки родовища та прийняти рішення щодо заборони його розробки», – мовиться у зверненні до голів Львівської ОДА та Жовківської РДА.

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