Львів’янину «світить» до 12 років тюрми за махінації із нерухомістю

У Львові судитимуть чоловіка за махінації із нерухомістю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратурі у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження стосовно 35–річного львів’янина, який обвинувачувався у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підроблених документів), ч.4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах) та ч.1 ст.209 КК України (вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

«Слідство встановило, що зловмисник подав до реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції завідомо підроблену копію свідоцтва про право власності на квартиру у Львові. Після того, як махінатор ввів державного реєстратора у оману щодо законності набуття права власності на об’єкт нерухомості та отримав у незаконний спосіб у власність майно, чоловік уклав із третьою особою договір купівлі-продажу на квартиру», – йдеться у повідомленні.

Такими діями порушник завдав збитків громаді міста на загальну суму близько 1,5 млн грн.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.