Львів’ян запрошують у театр «Воскресіння» на «Вечерю з дурнем»

Львівський академічний театр «Воскресіння» запрошує львів’ян на прем’єру французької комедії «Вечеря з дурнем» Ф.Вебер. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

Вистави відбудуться 23 та 30 квітня о 19.00. Оскільки в приміщенні театру «Воскресіння» ще тривають ремонтні роботи, прем’єри пройдуть в Першому українському театрі для дітей та юнацтва.

«Неймовірно смішний та водночас ліричний сюжет про те, на які вчинки буває здатен чоловік заради справжнього кохання. Якщо звичайно він не «Дурень»…

Вистава «Вечеря з дурнем» змусить Вас посміятись і водночас задуматись. Тонкий гумор, яким пронизана вся вистава не залишить нікого байдужим, адже ця комедія має глибокий сенс і дуже цікаву сюжетну лінію.

Це вистава про людяність. Кому що сподобається: цинічні розумники або дурні з добрим серцем. Отож гарний настрій гарантуємо!», – запевняють у театрали.