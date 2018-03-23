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Через ремонтні роботи декілька вулиць Львова залишились без води

Юлія Шпак

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Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал»  проводять ремонтні роботи з ліквідації витоку води. Відтак, деякі вулиці Львова залишились без води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Грінченка, 2, сьогодні, 23 березня, з 09.30 год. до 14.30 год. призупинено водопостачання на вул. Грінченка, вул. Б. Хмельницького, вул. Мазепи, вул. Миколайчука, вул. Очаківська, вул. Чигиринська та прилеглі до них вулиці.

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