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4 квітня у Львові стартує Великодній ярмарок

Наталя Дуляба

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Із 4 квітня до 13 травня на просп. Свободи триватиме Великодній ярмарок. Відповідне рішення сьогодні, 23 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Великодній ярмарок на просп. Свободи працюватиме: у робочі дні – з 11:00 до 22:00 год., а в святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00 год.

Як зазначила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич, переможцем конкурсу із організації та проведення Великоднього ярмарку стало ТзОВ «Львівські ярмарки».

«Ми проводили відкритий конкурс. Була одна пропозиція – від ТзОВ «Львівські ярмарки». Вони представили свої напрацювання: буде проводитись багато соціальних заходів, буде Великодній сніданок. Вони беруть під опіку Центр опіки сирітства при Українській греко-католицькій церкві. І також у страсний тиждень не буде проводитись продаж слабоалкогольних напоїв та м’ясних страв», – розповіла Ірина Кулинич.

Згідно з рішенням виконкому, за дотриманням громадського порядку під час проведення Великоднього ярмарку стежитиме «Муніципальна варта».

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