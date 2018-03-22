Затверджено перелік дат, коли у Львові вивішуватимуть червоно-чорні прапори

Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати підтримали ухвалу «Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території м. Львова». «За» проголосували 56 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

В ухвалі депутати затвердили 9 пам’ятних дат в історії національно-визвольної боротьби українського народу, в які на флагштоках біля міської ради та біля районних адміністрацій міста поряд з національним прапором буде вивішуватись червоно-чорний.

Також, відповідно до ухвали, затвердженої ще на сесії 15 лютого, у визначені дні буде розміщена символіка, пов’язана з іншими визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті борців, зокрема, символіка Збройних Сил України, Пласту та інша.

У дні, коли сесія міської ради співпадатиме з визначеними 9 датами, в сесійній залі також розміщуватимуть червоно-чорний прапор.

Відповідно до затвердженої ухвали із бюджету міста також мають виділити кошти на придбання додаткових флагштоків.

Зазначимо, сьогодні вранці під стінами Львівської міської ради зібрались представники ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Сокола» та інших праворадикальних організацій із червоно-чорними прапорами та мирно стояли під Ратушею.

15 лютого Львівська міська рада вже приймала рішення, згідно з яким лише рекомендує вивішувати червоно-чорний прапор під час вшанування героїв національно-визвольних змагань.