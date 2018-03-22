Впіймали злодія, який виніс скриньку з пожертвами із львівського храму

У Львові зловили 31-річного місцевого мешканця, який 17 березня поцупив із храму скриньку з пожертвами парафіян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою 47-річний настоятель одного із львівських храмів. Він повідомив, що 17 березня близько 08.35 невідома особа викрала з церкви скриньку, в якій знаходилися пожертви парафіян.

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 31-річний львів’янин. Скриньку вилучено.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 ККУ (крадіжка). Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми. Досудове розслідування триває.