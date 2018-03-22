У Львові затвердили програму компенсацій за пільговий проїзд в електротранспорті

Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати ухвалили рішення «Про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом м. Львова». «За» проголосували 53 депутати, про це передає кореспондент Львівського порталу.

У Львівській міськраді затвердили Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом Львова, паспорт і порядок здійснення таких компенсацій.

Управління фінансів перераховуватиме відшкодування щомісяця протягом року на рахунок управління транспорту. А воно, у свою чергу, – ЛКП «Львівелектротранс».

Підставою для обчислення втрат доходів підприємства-перевізника обсягу компенсації є звітні дані, статистичні дані, інші форми звітності, що застосовуються підприємством-перевізником. За основу при складанні розрахунків приймається виручка від перевезення платних пасажирів, кількість перевезених платних пасажирів, вартість проїзду та коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд.

Суму компенсаційних виплат, яка підлягає відшкодуванню за забезпечення пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян, розраховуватимуть я як добуток фактичної виручки від надання послуг із перевезення пасажирів і коефіцієнту співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд.