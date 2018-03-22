ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затвердили програму компенсацій за пільговий проїзд в електротранспорті

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати ухвалили рішення «Про здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом м. Львова». «За» проголосували 53 депутати, про це передає кореспондент Львівського порталу.

 

У Львівській міськраді затвердили Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом Львова, паспорт і порядок здійснення таких компенсацій.

Управління фінансів перераховуватиме відшкодування щомісяця протягом року на рахунок управління транспорту. А воно, у свою чергу, – ЛКП «Львівелектротранс».

Підставою для обчислення втрат доходів підприємства-перевізника обсягу компенсації є звітні дані, статистичні дані, інші форми звітності, що застосовуються підприємством-перевізником. За основу при складанні розрахунків приймається виручка від перевезення платних пасажирів, кількість перевезених платних пасажирів, вартість проїзду та коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд.

Суму компенсаційних виплат, яка підлягає відшкодуванню за забезпечення пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян, розраховуватимуть я як добуток фактичної виручки від надання послуг із перевезення пасажирів і коефіцієнту співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нова симфонія життя Львівської опери
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нова симфонія життя Львівської опери

Однією з улюблених крилатих фраз генерального директора-художнього керівника Львівського національного академічного теат...

Мовна шахівниця
Соломія ГОЛОВІНА
Мовна шахівниця

Льодовиковий період в розвитку та захисті української мови зовсім незабаром може скреснути завдяки ухваленню парламентар...

Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії
Катерина РОДАК
Мистецтво з присмаком повидла і бюрократії

Унікальну неготичну будівлю на Богдана Хмельницького, 124 перетворять у мистецький простір «Фабрика повидла» не раніше 2...

Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...