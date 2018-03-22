Рада дозволила узаконювати будівництва, які не мають дозволів на виконання будробіт

Верховна Рада сьогодні, 22 березня, в цілому ЗУ №3696 «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», який дасть можливість людям оформити своє житло, завершити процедуру введення в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мінрегіону.

Власне, мова йде виключно про об’єкти будівництва з незначним класом наслідків (СС1).

Відтепер власники земельних ділянок, звернувшись до Держархбудінспекції у 10-денний термін за результатами технічного обстеження, зможуть узаконити свої забудови та приватизувати відповідні земельні ділянки.

Дія закону поширюється на:

-індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів (збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року);

-будівлі і споруди сільськогосподарського призначення (збудовані до 12 березня 2011 року).