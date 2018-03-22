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На Львівщині створюють каталог екскурсоводів та гірських провідників

Дарина Смеречанська

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У Львівській області напрацьовують каталог фахівців туристичного супроводу Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Для налагодження ефективної взаємодії екскурсоводів, гідів-перекладачів та гірських провідників запрошують заповнити анкету за посиланням:  https://goo.gl/forms/nG0OhGb52p1OILCo1.

Зареєстровані учасники регулярно отримуватимуть на електронну пошту інформацію про професійні навчання, тренінги, відкриття тощо.

За результатами анкетування буде сформовано каталог фахівців туристичного супроводу, який буде розміщено на сайті: www. lviv-region.travel із детальною інформацією, де кожен турист буде мати змогу обрати гіда відповідно до своїх уподобань.

 

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