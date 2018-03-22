На Львівщині оштрафували підприємця, який хотів підкупити хабарем поліцейського

На Львівщині оштрафували підприємця, причетного до махінацій в обміннику, який намагався відкупитися від правоохоронців хабарем у 500 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Наприкінці минулого року працівники Управління захисту економіки у Львівській області виявили порушення в роботі обмінного пункту валюти, розташованого в одному із райцентрів. За результатами перевірки був складений адміністративний протокол за ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил про валютні операції).

Приватний підприємець, причетний до махінацій в обміннику, щоб уникнути санкцій, передбачених чинним законодавством, запропонував працівнику УЗЕ у Львівській області 500 доларів США неправомірної вигоди. Його було затримано 4 січня під час спроби підкупу поліцейського.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За рішенням районного суду підприємця оштрафовано на суму в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень).