На Львівщині оперуповноважений кримінальної поліції погорів на хабарі у 300 доларів

На Львівщині СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого кримінальної поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.
«Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав з місцевого жителя триста доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, співробітники СБ України затримали поліцейського на одному з автосервісів райцентру після одержання усієї суми неправомірної вигоди.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Фото: СБУ у Львівській області
Юлія Шпак