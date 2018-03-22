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Львівський перевізник через суд домігся від мерії компенсації за пільговиків

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати внесли зміни до бюджету Львова, згідно з якими перевізнику АТП-14630 виділять понад 5,3 млн грн на погашення заборгованості за пільговий проїзд у маршрутках. «За» відповідне рішення проголосував 41 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

 

5,3 млн грн із бюджету Львова Публічному акціонерному товариству «Львівське АТП – 14630» виділять на виконання відповідного рішення Господарського суду Львівської області.

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