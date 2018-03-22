Львів’ян запрошують на благодійний вечір барокової музики та французької кухні

Цієї суботи, 24 березня, у Львові відбудеться благодійний вечір «Baroque music & Gastronomic French dinner», за участі одного з найвідоміших скрипалів-віртуозів у світі – Марка Комонька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Організатор події – відомий у Львові шеф-кухар, член Lviv International Rotary Club Пол ван дер Ховен. За зібрані під час вечора кошти придбають принтери шрифтом Брайля для Львівської спеціалізованої школи № 100 для дітей з вадами зору.

Подія відбуватиметься у Палаці Потоцьких (вул. Коперника, 15) у французькому стилі XVIII ст. Початок заходу – о 18.30 год. Під час події Пол ван дер Ховен подасть обід із вишуканих французьких страв, згідно з традицією справжньої французької високої кухні (Haute cuisine). А впродовж усього вечора звучатиме музика у виконанні оркестру «Lemberg Sinfonietta».

Для участі в події реєстрація обов’язкова.

Детальше про вечір – за посиланням.