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Львів’ян закликають стати донорами крові

Омелян Шевчук

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У Львові стартує акція з донорства крові «Допомогти може кожен». Проект має на меті привернути увагу населення до проблем донорства, поширити донорство серед громадян та допомогти таким чином тим, хто цього потребує. Про це Львівському порталу повідомили у ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив».

 

Донором може бути будь-яка здорова людина, у віці від 18 до 60 років, якщо вона не має протипоказань. Реєстрація донорів обов’язкова і відбувається за посиланням: https://goo.gl/ygne3y

Місце проведення акції: Львівський центр крові, вул. Пекарська, 65
Час проведення: 27-29 березня 2018 року, з 8:30 до 13:00

Контакти координатора акції: +38 067 386 17 46 (Леся).

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