До Львова прибули 75 українських миротворців, які рік були з місією у Конго

До Львова прибув перший літак з 75 українськими миротворцями, які протягом року виконували миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному медіа-центрі МОУ.

Як зазначив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександр Голоднюк, це найкращі представники Збройних Сил України, які мають висококласні навички, та пройшли крізь гарт антитерористичної операції. Загалом українська місія нараховує понад 200 військовослужбовців.

Гідна і сумлінна служба наших військовослужбовців це підтримання іміджу нашої держави на міжнародній арені, – наголосив генерал-майор Олександр Голоднюк . – Це утвердження України, як держави, що прагне і бориться за мир у всьому світі. Крім того, це демонстрація на світовій арені професіоналізму наших військовослужбовців, в якості миротворців.

В Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького українських миротворців зустрічали рідні та близькі. Після короткого шикування, та вручення старшому загону підполковнику Денису Перетятьку символічного українського коровая відбулось нагородження прибулих пам’ятними нагрудними знаками Міністра оборони України «Воїн-миротворець».

Нагадаємо, вчора до Демократичної республіки Конго у рамках чергової ротації 18 ОВЗ Збройних Сил України відбула перша група українських вертолітників. Решта особового складу загону двома авіаційними рейсами днями відбудуть на африканський континент і замінять своїх колег.

Фото: МОУ