Завтра депутати Львівської міськради розглядатимуть питання про червоно-чорний прапор

Завтра, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати розглядатимуть питання «Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території м. Львова». Відповідний проект ухвали погодили сьогодні, 21 березня, всі депутатські фракції міської ради, про це повідомили Львівському порталу власні джерела.

У проекті рішення запропоновано перелік із дев’яти дат та місць вивішування червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу:

Водночас на своїй сторінці у Facebook міський голова Львова нещодавно написав, що над містом повинен майоріти державний прапор України.

«Державний прапор у нас один і над містами від Львова до Харкова мають майоріти однакові національні стяги! Натомість червоно-чорний прапор боротьби ми, як це і передбачає наша ухвала. Будемо вивішувати на флагштоці біля Ратуші в певні історичні дні, пов’язані з національно-визвольною боротьбою», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, 15 лютого Львівська міська рада прийняла рішення, згідно з яким лише рекомендує вивішувати червоно-чорний прапор під час вшанування героїв національно-визвольних змагань.