Наприкінці тижня у Львові прогнозують до 11 градусів тепла

У найближчі три дні на дорогах Львова очікується ожеледиця. Про це повідомляє Львівська міська рада з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На цю добу синоптики по місту Львову прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 12 – 14° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

23-24 березня у Львові хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря 23 березня вночі 9 – 14° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; 24 березня вночі 6 – 11° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

Надалі без опадів, лише вдень 26 березня невеликий дощ. Температура повітря 25 березня вночі 2 – 7° морозу, вдень 4 – 9° тепла; 26 березня вночі 0 – 5° морозу, вдень 6 – 11° тепла.

Мешканців просять звернути увагу, що з дахів будівель можуть спадати залишки снігу, а також бурульки. Працівники ЛКП знімають цей сніг, проте якщо його неможливо зняти, то обгороджують небезпечні ділянки. Мерія закликає містян бути обачними і не ходити близько до будинків, а також переходити лише у спеціально відведених місцях.

«Через температурні перепади, на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», – наголошують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.