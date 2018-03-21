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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Львова на Великдень

Юлія Шпак

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На Великодні свята «Укрзалізниця» призначила чотири додаткових потяга. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

 

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 787/788 Харків – Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова о 19:03 та прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Квитки можна придбати у залізничних касах та онлайн.

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