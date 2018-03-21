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У мерії запевняють, що впродовж дня місто від снігу інтенсивно розчищає понад 70 одиниць техніки

Юлія Шпак

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Впродовж дня на вулицях міста продовжує працювати снігоприбиральна техніка. Станом на 15.00 годину в роботі було задіяно 72 одиниці техніки. Це 18 піскорозкидувачів, 17 тракторів, 7 підмітальних машин, 5 навантажувачів, 17 грейдерів та 18 одиниць іншої техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У всіх районах міста інтенсивно працює снігоприбиральна техніка, ліквідовуємо наслідки вчорашнього снігопаду. За вчорашній день випало 18% місячної норми опадів. Це досить багато, тому ми застосовуємо весь наш наявний ресурс для прибирання. Вночі в нас працювало 85 одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання вулиць було використано більше 300 м3 піскосуміші.

Впродовж дня техніка не припиняла працювати. Розчищають внутрішньо квартальні території. Зрозуміло, що не все швидко встигається розчистити, та сподіваємося на розуміння мешканців, і докладаємо зусиль, щоб максимально швидко все прибрати. У нас немає випадків не виходу транспорту, неможливості доїзду до місця призначення швидкої чи інших екстрених служб», – розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.

Станом на 15.00 год для прибирання місто було задіяно 72 одиниці техніки. Це 18 піскорозкидувачів, 17 тракторів, 7 підмітальних машин, 11 навантажувачів, 17 грейдерів та 18 одиниць іншої техніки. Також працювало більше тисячі двірників.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph

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