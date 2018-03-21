В суботу у Львові проведуть фінальні змагання з футзалу серед дітей

У суботу,24 березня,у Палаці спорту «Динамо» у Львові відбудуться фінальні змагання з футзалу «FOOTBALL FOR KIDS». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Учасники змагань: діти віком 13-15 років, які перебувають в конфлікті із законом, із багатодітних та малозабезпечених сімей, вимушені переселенці із зони проведення АТО та діти, батьки яких загинули під час проведення АТО.

Мета проведення турніру:

залучення дітей до здорового способу життя, виховання дружби та патріотизму;

налагодження партнерських стосунків працівників поліції із підростаючим поколінням, формування правової свідомості у дітей;

підвищення рівня фізичної підготовки та зміцнення здоров’я дітей, зокрема психологічна допомога дітям, батьки яких загинули у зоні проведення АТО;

привернення уваги суспільства до проблем в організації дозвілля і відпочинку, до проблем і потреб дітей.

Організатори змагань: Головне управління Національної поліції у Львівській області; Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівська обласна організація ФСТ «Динамо» України.

За підтримки Ігоря Васюника.

Місце проведення: Палац спорту «Динамо», м.Львів, вул.Вітовського, 53.