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У Львові облаштують десять нових дитмайданчиків

Олена Карп'юк

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Профільна комісія Львівської міської ради затвердила перелік адрес, де цьогоріч встановлять десять дитячих і спортивних майданчиків. Про йдеться на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради, передає Львівський портал.

 

Загалом на облаштування десяти нових майданчиків у Львові потрібно 3,5 млн грн.

«Наразі ця сума рівно поділена між всіма об’єктами, по 350 тис. на кожен. Всі ці десять об’єктів ми оглянули. Це – місця, на яких впродовж багатьох років нічого не робилось. Наприклад, вул. Тернова, Тракт Глинянський. Проте станом на сьогодні є ще 28 перехідних об’єктів, які до кінця не є завершені. На відшкодування за виконані роботи за минулий рік закладено 253 тис. грн», – зазначив член профільної комісії Володимир Гринишин.

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