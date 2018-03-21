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Сьогодні годину не курсуватимуть трамваї через площу Ринок

Юлія Шпак

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Сьогодні у проміжку між 13:00 та 14:00 год. трамвайні маршрути № 1, 2 та 9 тимчасово не курсуватимуть через площу Ринок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Така зміна у русі пов’язана із проведенням флешмобу організованого ГО «Розправлені крила», що скерований на підтримку дітей та молоді із синдромом Дауна, а також їхніх рідних та близьких», – йдеться у повідомленні.

На час проведення заходу усі вагони маршрутів № 1 та 9 оминатимуть площу Ринок через вулицю Підвальну, а № 2 – через вул. Вітовського.

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