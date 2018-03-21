Представники українського та польського парламентів відвідали центр миротворчості

Із ходом підготовки військових підрозділів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки ознайомились представники українського та польського парламентів. Про це Львівському порталу повідомили у Прес-службі Національної академії СВ.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідали заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд та Віцемаршалек Сейму Республіки Польща пан Ришард Терлецький. Також до складу українсько-польської делегації увійшли Генеральний консул Республіки Польща пан Рафал Вольський, віце-консул пан Рафал Коцот, віце-директор Відділу міжнародних справ Сейму Республіки Польща пані Наталія Яськевич, радник заступника Голови Верховної Ради України Марта Супрун та інші.

В ході візиту українські й польські парламентарі та дипломати ознайомились із можливостями і досягненнями Міжнародного центру миротворчості та безпеки, зокрема на ниві підготовки бойових підрозділів Вітчизняного війська за участю іноземних військових фахівців, а також із результатами розбудови інфраструктури й навчально-матеріальної бази полігону.

Детальну презентацію про вишкіл українських воїнів за найкращими світовими стандартами провів командир Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна полковник ЗС США Денніс Діллі.

Сторони обговорили перспективи нарощення обсягу співробітництва в напрямку зміцнення обороноздатності як України, так і всієї Європи.

«Ми всі прекрасно розуміємо, що немає жодної держави, яка на самоті готова протистояти викликам та загрозам сучасності. Найбільша сила — у здатності створювати й підтримувати союзи. Хочу щиро подякувати усім, хто бере участь у підготовці підрозділів Українського війська тут, на Львівщині, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Переконана, що наша співпраця триватиме й надалі», — наголосила заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

В свою чергу, начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, який зустрічав та супроводжував високих гостей, подякував усім за всебічну підтримку та допомогу Україні, зокрема розбудову Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

«Внесок військовослужбовців Війська Польського, як представників і всіх інших військових контингентів, які беруть участь у підготовці підрозділів Збройних Сил України, не переоцінений. Щиро вдячний нашим іноземним колегам за вагому допомогу та всебічну підтримку. Вірю, наша дружба та співпраця стрімко набиратимуть обертів. Разом ми сильніші!», — підкреслив він.

Згодом представники українського та польського парламентів мали можливість поспостерігати за діями українських військовослужбовців та їхніх іноземних наставників в унікальному Центрі імітаційного моделювання та безпосередньо на навчальних ділянках полігону.