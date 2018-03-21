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Поліцейські затримали зловмисника, який викрав з церкви скриньку з пожертвами парафіян

Юлія Шпак

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Львівські поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки з церкви.Скарбничку з пожертвами, якою заволодів чоловік, вилучено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

 

В Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою 47-річний настоятель одного із львівських храмів. Він повідомив, що 17 березня близько 08.35 невідома особа викрала з церкви скриньку, в якій знаходилися пожертви парафіян.

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 31-річний львів’янин. Скриньку вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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