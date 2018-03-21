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На Яворівщині незаконно зрізали понад 700 дерев

Юлія Шпак

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На Яворівщині незаконно зрізано 744 дерева. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області.

 

В рамках розгляду звернень громадян держінспекторами з ОНПС Львівської області проведено позапланові перевірки Наконечнянської та Любинської сільських рад Яворівського району Львівської області.

За результатами перевірки у с. Наконечне Друге Яворівського району на землях запасу Наконечнянської сільської ради виявлено незаконну зрізку 368 дерев породи вільха. Сума шкоди, завдана державі становить 210 442 грн.

Крім цього, в околицях  с. Сарни Яворівського району на землях запасу  та резервного фонду Любинської сільської ради виявлено незаконно зрізаних 376 дерев породи вільха, дуб та ін. Сума заподіяної шкоди становить 711 577,84 грн.

Слід зазначити, що винуватців даних правопорушень не встановлено. Матеріали перевірок в порядку ст. 214 КПК України скеровано в Прокуратуру Львівської області.

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