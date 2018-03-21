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Мешканець Львівщини потрапив до лікарні через обмороження

Юлія Шпак

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У Сколівському районі чоловік потрапив в лікарню з обмороженням пальців стоп. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 21 березня о 10:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в хірургічне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив 48-річний місцевий житель с. Верхнє Синьовидне. Чоловік поступив з діагнозом «обмороження 4 ступеня пальців обох стоп з больовим синдромом».

Мешканцям Львівщини вкотре нагадують про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів: ні в якому разі не вживати алкогольних напоїв, носити вільний багатошаровий одяг, не носити тісне взуття, не носити на морозі металевих прикрас, після довгого перебування на холодному повітрі  обов’язково переконатись у відсутності обмороження.

Якщо ж обмороження все ж таки відбулось, потерпілого варто перенести в тепло, зняти промерзлі речі та обгорнути теплоізоляційною тканиною, по-можливості напоїти теплим чаєм та якнайшвидше звернутися до медичного фахівця.

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