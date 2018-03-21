Лелеки у пошуках їжі знайшли прихисток на Новояворівському сміттєзвалищі

На Яворівщині небайдужі мешканці допомогли лелекам, які у пошуках їжі знайшли прилисток на сміттєзвалищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Яворівської міської ради.

Так, 20 березня працівники Яворівської міської ради спільно з небайдужими мешканцями Яворова, Новояворівська, Шкла долучились до допомоги лелекам, які у пошуках їжі знайшли прихисток на Новояворівському сміттєзвалищі (розташоване між Яворовом та Терновицею). Відтак, лелекам облаштували місце для перебування, поклали туди сіна та забезпечили птахів кормом.

Зазначимо, що кожен може долучитися до порятунку лелек у снігову холодну погоду. Якщо Ви знайдете кілька чи більшу групу птахів, то повідомте про місце їх розміщення представників органів місцевого самоврядування чи просто небайдужих людей.

Птахів не можна лякати, не слід підходити до них ближче, як на десять метрів. Кожен наступний їх політ – це витрата енергії. А це дуже небезпечно для їх життя саме зараз, бо вони виснажені не лише перельотом, але і холодною, голодною і сніжною погодою.

На відстані 10-15 м до місця розташування птахів очистіть невелику ділянку землі та застеліть її соломою, сіном, хмизом, дрібними гілками, тощо. Саме там можна буде врятуватися більшій кількості птахів. На це місце приносьте птахам їсти: відходи риби чи м’яса. Рослинну їжу ці птахи не вживають!!! Тому зерно, хліб, варену картоплю птахи їсти будуть, але користі це їм не принесе. Лелек слід годувати рибою, м’ясом або яйцями. Риба може бути морська чи прісноводна, але категорично не солена! Лелека не вміє жувати їжу, він ковтає цілим шматком, тому вся підготовлена для нього їжа повинна бути подрібненою. М’ясо може бути у вигляді відходів: курячі голови, тельбухи та інше.

Фото: Яворівська міська рада