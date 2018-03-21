Голові Залізничної райадміністрації, якого спіймали на хабарі, обрали запобіжний захід

Голові Залізничної райадміністрації Тарасу Гниді, якого спіймали на хабарі обрали запобіжний захід і відсторонили від посади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в значному розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища).

«Крім цього, ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м.Львова задоволено клопотання органу досудового розслідування та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 140 960 гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що посадовця на 2 місяці відсторонено від займаної посади.

На даний час здійснюються необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин цього кримінального правопорушення.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна та трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо,у п’ятницю, 16 березня, затримано голову однієї з районних державних адміністрацій Львівської міської ради, який отримав від особи неправомірну вигоду у вигляді оплати нею грошових коштів на суму 105 тис грн за обіцяне сприяння у веденні господарської діяльності родичам одного із посадовців та допомогу у працевлаштуванні.