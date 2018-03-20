У серпні у Львові обіцяють відкрити соціальний центр для дітей-сиріт та переселенців

Львівська міська рада спільно з Українським фондом соціальних інвестицій у другій половині 2018 року відкриє Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Центр запрацює на вул. Угорській, 2а (праве крило), і тут, окрім проживання, можна буде отримати фахову юридичну та психологічну допомогу. Зараз у приміщеннях Центру проводять ремонтно-будівельні роботи.

«Зараз ведеться активна фаза виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень на вул. Угорській, 2 у Львові під Центр для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб. Цей Центр буде відкрито в комунальному приміщенні, загальною площею 2205,88 кв. м, та буде облаштовано частково за рахунок коштів бюджету розвитку міста, а частково за кошти гранту від уряду Федеративної Республіки Німеччина, витрата коштів якого контролюється KfW Development Bank, для фінансування проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», що впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій у Львові», – розповів начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

У Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб, повинні бути обладнані житлові кімнати (номери), у яких повинно бути не менше 80 ліжко-місць для осіб з числа внутрішньо переміщених, та 10 ліжко-місць для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; кімната для прання, харчоблок (для самообслуговування), санвузол, душова кімната пристосована для людей з обмеженими можливостями, каплиця, кімнати для тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо.

Попередньо, загальна вартість проекту становить 24,3 млн. грн.

Центр соціальної підтримки – це заклад для тимчасового проживання (перебування) осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю немає здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.

Центр підпорядковуватиметься управлінню соціального захисту Львівської міської ради.