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У Політехніці відбудеться зустріч із Уолтером Орром Скоттом

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У Львівській політехніці відбудеться зустріч із американським письменником Уолтером Орром Скоттом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національного університету «Львівська політехніка».

 

Зустріч із Уолтером Орром Скоттом відбудеться із нагоди презентації його книги «Історія одного солдата».

Захід заплановано на 21 березня ц.р. у головному корпусі університету Львівської Політехніки, ауд. 204 (вул. С. Бандери, 12). Початок зустрічі о 14.00.

Як відомо, Уолтер Орр Скотт – американський письменник та поет, а у минулому – військовик, пройшов унікальний життєвий шлях, який привів його в Україну. Сьогодні — це його дім, а ще – джерело натхнення, глибоких роздумів та сильних почуттів, які він вкладає у свою поезію та прозу.

Активно займається волонтерством, допомагаючи українським військовим, неодноразово відвідував фронт на сході України, доставляючи спорядження. У травні 2017 року у видавництві Києво-Могилянської академії видав книжку «Історія одного солдата». Нагороджений почесною відзнакою «Волонтер України».

У рамках презентації книги Уолтер Орр Скотт поспілкується зі студентами та викладачами, видавцями, журналістами, громадськістю.

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