У Львові патрульні затримали чоловіка із наркотичним речовинами

Сьогодні вночі на вулиці Головатого патрульні виявили 38-річного чоловіка із кристалами невідомого походження, таблетками та використаним шприцом. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Зупинивши підозрілого чоловіка, патрульні запитали, чи немає у нього заборонених предметів чи речовин.

«Громадянин почав нечітко пояснювати патрульним, що в нього є таблетки. Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили ампулу, кристали невідомого походження, таблетки, вату та використаний шприц», – йдеться у повідомленні.

На місце події скерували експерта та слідчо-оперативну групу, невідомі таблетки та кристали вилучили для експертизи. А самого 38-річного чоловіка доставили до Залізничного відділу поліції для встановлення всіх обставин.

Фото: патрульна поліція Львівщини