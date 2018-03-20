У Львові чадним газом отруїлося троє осіб

Сьогодні у Львові на вулиці Шота Руставелі отруїлись чадним газом троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР повідомили, що за інформацією ГУ ДСНС, 20 березня о 17.48 год. у м. Львові в квартирі на вул. Шота Руставелі, 8а отруїлися, ймовірно, чадним газом троє осіб. Зокрема, спрацював датчик перевищення концентрації чадного газу.

Внаслідок події постраждали:

– чоловік, 1960 р.н. – середня ступінь отруєння;

– жінка,1988 р.н. – легка ступінь отруєння;

– жінка,1954 р.н. – легка ступінь отруєння.

До приміщення тимчасово припинено постачання газу. Причини події встановлюються.