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Цьогоріч на Львівщині планують утворити ще десять ОТГ

Соломія Головіна

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У 2018 році на Львівщині планують утворити ще десять об’єднаних територіальних громад. Про це сьогодні, 20 березня, під час сесійного засідання ЛОР перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, передає з сесійної зали кореспондент Львівського порталу.

 

«На сьогоднішній день у області функціонує 35 ОТГ. У 2015 році утворилося 15 громад, у 2016 – 7, у 2017 році – 13. В середньому одну об’єднану територіальну громаду формують чотири органи місцевого самоврядування», – зазначив посадовець.

Водночас він наголосив, що цього року планують утворити ще 10 ОТГ.

«У 2018 році вже отримали висновки і чекаємо кінцевих рішень від 7 ОТГ. Тому,  очікуємо, що протягом року буде утворено до 10 ОТГ», – сказав Ростислав Замлинський.

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