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Про що говоритимуть спікери на цьогорічному Форумі місцевого самоврядування?

Олександр Косик

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Уже цього тижня, 22-23 березня, у Львові відбудеться щорічний VI Всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Станом на сьогодні реєстрацію на Форум закрито, зареєстровано 250 учасників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Форум місцевого самоврядування – це територія для обміну досвідом та обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку місцевого самоврядування за участі провідних вітчизняних та іноземних експертів, міських голів та народних депутатів.

Цього року організатори та експерти запропонували такий перелік питань для дискусій:

  • Темп реформи децентралізації в Україні. Що бракує: бажання, грошей чи просвітництва?
  • Територіальна організація органів виконавчої влади – взаємодія з органами місцевого самоврядування
  • Централізація у медичній сфері: переваги та недоліки вибору шляхів реформування
  • Роль програми U-LEAD з Європою у процесах децентралізації та можливості для потенційних українських партнерів
  • Електронні сервіси та розумні технології для ефективного розвитку міст та об’єднаних територіальних громад
  • Місцеве самоврядування для зміцнення України: реалії та можливості?
  • Практики управління фінансами для розвитку міст
  • Агломерації як території розвитку
  • Спроможні громади та потенціал мешканців до громадотворення
  • Інтегрований розвиток міста та неформальне планування: Підходи. Досвід. Виклики
  • Стратегії для великих та малих міст, об’єднаних громад: чи можливий прорив?

Учасниками форуму стануть українські та іноземні експерти у сфері місцевого самоврядування, представники муніципалітетів та органів виконавчої влади, представники об’єднаних територіальних громад, а також представники міжнародних донорських організацій та дипломатичного корпусу, представники ініціативних громадських організацій та аналітичних центрів, Верховної Ради, Адміністрації Президента, Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Асоціації міст України, Асоціації малих міст України.

Детальніше http://selfgovernance.org.ua

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