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На Львівщині збільшено розмір допомоги ветеранам УПА, політв’язням і репресованим

Омелян Шевчук

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У 2018 році одноразову адресну допомогу ветеранам Української повстанської армії та реабілітованим збільшили на 250 грн. За таке рішення сьогодні, 20 березня, проголосувала Львівська обласна рада під час пленарного засідання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

 

Як пояснив голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Олег Домчак, відбудеться збільшення одноразової допомоги на 250 грн, яка у 2018 році складатиме 1250 грн.

Нагадаємо, що ці виплати надаються одноразово до Дня створення Української повстанської армії (14 жовтня) або до Дня Незалежності України в залежності від категорії осіб. На даний час в області налічується 11 687 осіб вищеназваних категорій.

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