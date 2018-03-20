На Львівщині взяли під варту водія, що травмував пішохода і втік з місця ДТП

Порушника правил безпеки дорожнього руху на Львівщині триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Цьогоріч, 10 березня, водій легкового автомобіля марки «Volkswagen Passat» на іноземній реєстрації вчинив наїзд на пішохода – 22-річного жителя м. Кам’янка-Бузька. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми та перелому обох кісток лівої гомілки.

Відомості за цим фактом одразу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Незважаючи на те, що водій транспортного засобу здійснив втечу з місця події, його особу вдалось встановити правоохоронцям.

Порушником виявився 31-річний житель м. Кам’янка-Бузька.

На даний час, зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 59 500 грн застави.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі Радехівської місцевої прокуратури.