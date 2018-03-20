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На Донеччині загинув прикордонник із Львівщини

Омелян Шевчук

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Прикордонник, який загинув у результаті розриву гранати на Донеччині, родом із Сокальщини. Завтра відбудеться чин його поховання. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС України у Львівській області.

 

Як відомо, 17 березня вечері в одному з бліндажів прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ «Майорське», поки що з невідомих причин, здетонувала ручна осколкова граната. В результаті два військовослужбовці отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні, стан іншого – середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку.

За даними Форпосту, мова про сержанта-прикордонника Ігора Дулько. Усіх небайдужих громадян запрошують провести бійця у останню дорогу. Збір відбудеться в селі Гамаліївка, біля АЗС ОККО о 8.45 годині.

Тіло чоловіка привезуть у Броди близько 10-ї години. Далі повезуть у Великі Мости через Львів, щоб поховати. Похорон відбудеться о 12.00 годині в церкві Благовіщення Пресятої Богородиці.

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