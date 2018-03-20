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На дев’ятьох вулицях у центрі Львова хочуть закрити міні-парковки

Наталя Дуляба

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У центрі Львова хочуть ліквідувати 11 невеликих парковок. Відповідний проект рішення опублікований на сайті Львівської міської ради, а питання включене до порядку денного сесії міськради, яка відбудеться у четвер, 22 березня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Управління транспорту подало пропозицію вилучити 11 парковок із переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів:

  • вул. ак. Гнатюка, 6 (21 паркомісце) – у зв’язку з забудовою зони паркування;
  • вул. ак. Гнатюка, 2 (3 паркомісця) – у зв’язку з рішенням комісії з безпеки дорожнього руху;
  • вул. Дудаєва (20 паркомісць) – у зв’язку з забороною паркування згідно з дорожніми знаками;
  • вул. І. Тиктора (11 паркомісць) – у зв’язку з недостатньою шириною вулиці;
  • вул. Михальчука (8 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Леся Курбаса (7 паркомісць, 5 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Липова Алея, 5 (41 паркомісце) – у зв’язку з продажем ділянки на аукціоні;
  • вул. Сербська (7 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Арсенальська, 3 (6 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Наливайка, 6 (5 паркомісць) – вилучення зі службового паркування з подальшим облаштуванням зони для платного паркування.

Водночас суб’єкти господарювання Львова просять у міськради дозволу на облаштування службової міні-парковки на 5 паркомісць на вул. О. Нижанківського, 5 до початку проведення реконструкції вулиці.

А на майданчику, що на вул. Наукова, 2-Б, просять збільшити кількість паркомісць із 9 до 18.

Зазначимо, остаточне рішення щодо цих міні-парковок у Львові прийматимуть депутати у четвер, 22 березня.

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