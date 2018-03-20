На дев’ятьох вулицях у центрі Львова хочуть закрити міні-парковки

У центрі Львова хочуть ліквідувати 11 невеликих парковок. Відповідний проект рішення опублікований на сайті Львівської міської ради, а питання включене до порядку денного сесії міськради, яка відбудеться у четвер, 22 березня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Управління транспорту подало пропозицію вилучити 11 парковок із переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів:

вул. ак. Гнатюка, 6 (21 паркомісце) – у зв’язку з забудовою зони паркування;

вул. ак. Гнатюка, 2 (3 паркомісця) – у зв’язку з рішенням комісії з безпеки дорожнього руху;

вул. Дудаєва (20 паркомісць) – у зв’язку з забороною паркування згідно з дорожніми знаками;

вул. І. Тиктора (11 паркомісць) – у зв’язку з недостатньою шириною вулиці;

вул. Михальчука (8 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

вул. Леся Курбаса (7 паркомісць, 5 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

вул. Липова Алея, 5 (41 паркомісце) – у зв’язку з продажем ділянки на аукціоні;

вул. Сербська (7 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

вул. Арсенальська, 3 (6 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

вул. Наливайка, 6 (5 паркомісць) – вилучення зі службового паркування з подальшим облаштуванням зони для платного паркування.

Водночас суб’єкти господарювання Львова просять у міськради дозволу на облаштування службової міні-парковки на 5 паркомісць на вул. О. Нижанківського, 5 до початку проведення реконструкції вулиці.

А на майданчику, що на вул. Наукова, 2-Б, просять збільшити кількість паркомісць із 9 до 18.

Зазначимо, остаточне рішення щодо цих міні-парковок у Львові прийматимуть депутати у четвер, 22 березня.