Для потреб Львівщини закуплять п’ять карет швидкої допомоги

Сьогодні, 20 березня, Львівська обласна рада, внісши зміни до показників обласного бюджету Львівської області на 2018 рік, виділила понад 11 мільйонів гривень на закупівлю п’яти автомобілів швидкої медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

За даними відомства, у рамках виконання комплексної програми «Надання медичної допомоги мешканцям Львівської області на 2018-2020 роки» облрада на придбання 5 автомобілів швидкої медичної допомоги спрямувала 11 мільйонів 500 тис грн.

Крім того, 13,4 млн грн виділили для введення в експлуатацію єдиної диспетчерської для «швидкої».