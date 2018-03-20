Депутати облради поставили Синютці та Ганущину «задовільно»

Сьогодні, 20 березня, під час сесійного засідання перед депутатами облради про свою роботу звітували голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської облради Олександр Ганущин. Їхню роботу обласні обранці визнали задовільною. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

«Хотів би сконцентрувати увагу на 34% зростання надходжень до місцевих бюджетів, як результат – ріст промисловості, який відбувся в Львівській області, і ріст в аграрному секторі», – похвалився голова ЛОДА.

Більшість депутатів дякували Олегу Синютці за роботу, однак Роман Кізима розкритикував роботу губернатора.

«Усі спроби очільників ЛОР і ЛОДА заговорити проблему, показати, що на Львівщині все-таки щось робиться, що все трішки інакше, ніж в Україні, нічим іншим, як лицемірством назвати не можна», – констатував депутат.

Більше того, Ярослав Качмарик запропонував визнати роботу Олега Синютки незадовільною, але за це проголосувало лишень 12 депутатів. Водночас за визнання роботи Олега Синютки задовільною проголосував 51 депутат.

Коли прийшов час звітування Олександра Ганущина, він зазначив, що його звіт вже був публічно презентований під час прес-конференції у Прес-клубі. Відтак депутати голосували за питання, навіть його не почувши.

Знову хвиля критики посипалася від Романа Кізими, який зауважив, що ЛОР перетворилася у бізнес-клуб за інтересами та ручну структуру олігархів.

«Це рада, яка складається аж з 9 фракцій, але більшість з них працюють на одну сім’ю, яка, прикриваючись патріотичними гаслами, проводить максимально непрозору політику в частині розподілу бюджетних коштів, депутатські комісії якої займаються дерибаном обласних програм…», – зазначив депутат.

До критики голови облради долучилась і Ольга Шайдуліна, яка пригадала «мутне» замкове питання і обурилась тим, що приміщення ЛОР під їдальню віддали без конкурсу та ще й з пільгами на оренду і комуналку.

Однак більшістю голосів депутати прийняли рішення про визнання роботи Олександра Ганущина задовільною.

Фото: Вголос