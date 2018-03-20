25-річному розбійнику з Борислава призначили сім років тюрми

На Львівщині засудили 25-річного мешканця міста Борислав, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України (розбій). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, інцидент трапився у липні 2017 року. Зловмисник напав на 59-річного місцевого мешканця у Самбірському міському парку культури та відпочинку. Чоловік завдав потерпілому декілька ударів по тілу та викрав у нього гроші, мобільний телефон, а також особисті документи.

Самбірський міськрайонний суд визнав вказану особу винною та засудив до 7 років позбавлення волі.