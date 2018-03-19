За добу на Львівщині сталося 69 ДТП

Минулої доби на дорогах Львівщини сталося 69 аварій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Як інформують у поліції, у чотирьох ДТП дев’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження.