Вночі у Львові вщент згорів автомобіль

У Львові вогонь знищив авто. Причина займання наразі не відомі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 19 березня, о 3:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові на вулиці Сахарова, 19 в автомобілі Renault Kanqoо. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 30 ДПРЧ м. Львова.

Пожежу локалізували о 03:20 та ліквідували о 03:23. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль.

Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.