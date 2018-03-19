У Львові впіймали хулігана, який розгулював з револьвером

У Львові небайдужі громадяни затримали п’яного молодика, який серед вулиці погрожував чоловіку револьвером. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Так, учора, близько 21 години, патрульні отримали повідомлення, що невідомий чоловік, тримаючи в руці предмет схожий на пістолет, витягнув іншого чоловіка з автомобіля. Це побачили перехожі та затримали особу.

Екіпаж патрульної поліції прибув на місце та застосував до чоловіка кайданки. Він був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння, а поруч лежав предмет схожий на пістолет.

«Чоловіка встановили в базі даних, ним виявився 29-річний мешканець Львова. Громадянин відмовився пояснювати причини своєї поведінки. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Слідчі вилучили пістолет, попередньо це травматичний револьвер «Ринг». Затриманого доставили до Франківського відділу поліції. Справу розглядають слідчі», – наголосили у патрульній поліції.