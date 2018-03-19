У Львові відбудеться фотовиставка пам’яті Аміни Окуєвої

За тиждень, 26 березня, о 15.00 в Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» відбудеться відкриття фотовиставки «АМІНА: ЖИТТЯ», присвяченої пам’яті відданого патріота, борця за свободу України в протистоянні російській агресії, героїчної жінки Аміни Окуєвої, яка 30 жовтня 2017 року трагічно загинула від рук проросійських найманців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«34 роки 4 місяці 25 днів 17 годин – рівно стільки прожила на цій Землі Аміна. На виставці буде представлено 34 фотографії – 34 миті її яскравого, героїчного та стрімкого життя, присвяченого мужній та рішучій боротьбі за волю, справедливість, добро та любов.

17 чорно-білих аматорських фотографій з особистого архіву Аміни: трагічні події Майдану і фронтове життя в гарячих точках неоголошеної війни на території суверенної України – Дебальцеве, Щастя, Зайцеве, Авдіївська промзона, Троїцьке, Світлодарська дуга.

17 кольорових фотографій роботи Олександри Лисицької, талановитої фотохудожниці з Луганська: дивовижний образ прекрасної та надзвичайно сильної жінки, здатної протистояти будь-яким загрозам.

Улюблені рядки Аміни: «Безумство хоробрих – ось мудрість життя!» стали епіграфом до її дивовижного життя, яке вона безстрашно віддала за Україну, ставши справжнім символом боротьби за волю і справедливість у протистоянні російській агресії», – повідомляють організатори.

Виставка вже експонувалась у Верховній Раді України, Українському домі в Києві та Музеї АТО в Дніпрі. У музеї «Територія Терору» фотовиставка «АМІНА: ЖИТТЯ» буде представлена протягом 26 березня – 7 квітня 2018 року. Надалі її можна буде побачити в інших містах України, а також в Європі та Америці.

Контактна особа: Анна Шиманська, тел. 096 78 35 096.