У Львові під час ремонтних робіт електрика вразило струмом

Вчора, 18 березня, у Львові під час ремонтних робіт у трансформаторній підстанції 27-річний електрик отримав опіки обличчя, верхніх і нижніх кінцівок. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Потерпілий, який є мешканцем села Давидів Пустомитівського району, отримав термічні опіки на 35% тіла: на обличчі, верхніх і нижніх кінцівках – 1-4 ступеню.

Його госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова. Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Ілюстративне фото: tradelabor-tx.com