У Львові конфлікт через місце паркування автівки закінчився стріляниною

У Львові внаслідок конфлікту чоловік отримав кульове поранення ноги. Як встановили правоохоронці, суперечка між двома львів’янами сталася через паркування автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

17 березня близько 20.30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Науковій у Львові між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого один з учасників отримав кульове поранення ноги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, конфлікт виник через паркування автомобіля. Під час перепалки невідомий чоловік вистрелив у 40-річного мешканця будинку, біля якого розгортались події. Медики, до яких звернувся потерпілий, діагностували у нього «кульове поранення правого стегна».

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 27-річний львів’янин, у нього виявили та вилучили пристрій для відстрілу гумових куль «Форт».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз.