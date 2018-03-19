У ДТП на Пустомитівщині травмувалось шестеро осіб

На Львівщині внаслідок автозіткнення травмовані шестеро пасажирів мікроавтобуса. ДТП сталась 18 березня близько 9.15 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зіткнулись автомобіль «Санг Йонг», яким керував 41-річний мешканець Сокаля та мікроавтобус «Мерседес Спринтер», за кермом якого перебував 59-річний львів’янин. Попередньо встановлено, що водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення шестеро пасажирів «Мерседеса», серед яких одна дитина, були доставлені у лікарню. Усі травмовані – мешканці міста Суми.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.